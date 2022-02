Galicia consultará al comité clínico qué hacer con respecto a las mascarillas en los recreos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se muestra partidario de que los niños mantengan las mascarillas en los recreos y patios de los colegios mientras no tengan doble dosis de vacunación contra la covid. El mandatario gallego duda de la legalidad de la norma del Gobierno al entrar en “contradicción” con el protocolo educativo y ha anunciado que consultará con el comité clínico qué hacer si el Gobierno no clarifica la norma.

Se pregunta si la normativa del Gobierno viene a derogar de forma explícita el protocolo que exige la mascarilla en los colegios cuando no se puede mantener la distancia de metro y medio. "Parece ser que la ministra de Educación, por las declaraciones que he oído, entiende que eso está derogado, pero desde luego el sistema educativo no ha concretado un nuevo protocolo", ha razonado.