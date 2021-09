Dani, músico de la orquesta La Ocaband, sobre la reactivación del sector: “Seguir en pie es un milagro”

La gran mayoría de esas orquestas llevan un año y medio paradas . Muchos músicos, bailarines, cantantes y técnicos vuelven a subirse al escenario tras reconvertirse para buscar nuevas fórmulas de ingresos . Hay quien se ha reinventado en el sector de la construcción, en el de la hostelería o en el del transporte. No es el caso de Dani. Su fe inquebrantable le hizo no abandonar la profesión .

Este artista dice que sus últimos 18 meses le darían para escribir un libro. “Me he pasado toda la pandemia escribiendo guiones, musicales y espectáculos que pudiesen adaptarse a las nuevas circunstancias. Estaba desesperado porque sabía que si no teníamos un plan B íbamos a perderlo todo”, cuenta este músico de 54 años. A su preocupación por no tener ingresos como músico, se unía la de ser el responsable de la orquesta.