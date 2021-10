Se derrumba el techo de un piso de estudiantes en Santiago: “No nos cayó encima de milagro”

Paula y Andrea llevan tres años viviendo en un piso situado en la céntrica calle Motero Ríos de Santiago de Compostela (A Coruña). Desde hace un tiempo venían detectando la aparición de grietas en el salón. Pero no les dieron importancia hasta que el domingo el falso techo empezó a curvarse . Poco después, buena parte de él se vino abajo.

Al día siguiente, estas dos estudiantes se dirigieron con el material gráfico que captaron tras el desastre a la inmobiliaria que les alquiló el piso. “La respuesta fue que no nos preocupáramos, que, como mucho, lo que podía pasar es que nos hiciéramos un chichón ”, cuenta Andrea indignada.

En lugar de comprensión, dicen, se encontraron todo lo contrario. “Nos dijeron que si no queríamos quedarnos en el piso, que buscáramos otro, y que si nos daba miedo que cayese el resto del techo, que no mirásemos para él”, relata Andrea. No les dieron una alternativa habitacional. Aseguran que la agencia solo les ha enviado a unos operarios para retirar el escombro y, por el momento, nadie les ha dicho si les arreglarán el techo.