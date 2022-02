Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en el naufragio del Pitanxo: "Es muy doloroso no saber"

La sede del grupo Nordés, la empresa armadora del barco Villa de Pitanxo, naufragado en aguas canadienses , es un ir y venir de angustias y tristezas. Familiares y amigos de los marineros desaparecidos acuden a la compañía en busca de novedades, pero se van con las manos vacías . Las condiciones del rescate son muy malas, con olas de hasta diez metros de altura , los cuerpos que se han recuperado están todavía sin identificar. Los familiares saben que es casi seguro que sus seres queridos haya muerto, y de algunos es posible que no se recuperen ni siquiera los cadáveres. Así que la desesperación es evidente entre ellos.

Varios de los embarcados eran peruanos, tres de ellos padre e hijos. Su hermano y tío se rompe ante los medios de comunicación, y cuenta que "no hay palabras para describir esto, es una situación muy dolorosa. Venimos para saber algo, queremos saber, algo, lo que sea". Aura, pareja de Martín, desaparecido, explica que llevaba tres años en ese barco y que tenía "22 de experiencia como marinero. Hablé con él el lunes, que me dijo que hacía mal tiempo, pero eso no era llamativo porque siempre pasaba eso" en las aguas de la NAFO en Terranova.