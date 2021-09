La desesperación de una niña gallega con Siri, el asistente de Apple, por no hablar su idioma

“Creo que no te entiendo”. Eso es lo que Siri responde, una y otra vez, a Moraima. Esta niña gallega de tres años se ha hecho viral en las últimas horas por la conversación que mantiene con este asistente personal de voz. La niña le habla alto y claro, pero el diálogo con Siri no fluye. Hay una barrera comunicativa. El problema es que la inteligencia artificial de Apple no entiende el gallego.