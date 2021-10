Un detenido por la agresión grupal a un universitario en la zona de copas de Vigo

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado día 16, muy cerca del Náutico de Vigo, a la altura de la estatua de Julio Verne. Santiago había salido de fiesta con un amigo y acababa de salir de una discoteca. Recuerda que, en el trayecto hacia otro local, un joven que estaba con una pandilla de chavales le pidió un mechero. Él le respondió que no se lo podía prestar porque no tenía. Acto seguido, por la espalda, alguien le golpeó. Recibió un puñetazo en la nuca y cayó al suelo. A partir de ahí, ya no recuerda más.