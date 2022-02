Detenido uno de los presuntos autores de la brutal paliza a dos jóvenes en Vigo

Ahora se trabaja para localizar a la otra persona implicada en el suceso. Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la madrugada en la confluencia entre la calle María Berdiales y Hernán Cortés de la ciudad pontevedresa. Todavía no ha trascendido el motivo de la trifulca.



Los agentes llegaron a la zona tras recibir un aviso y se encontraron solo con las víctimas de la agresión: uno de ellos con la cara ensangrentada y el otro en estado seminconsciente. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro.



Por su parte, los agresores habían huido a la carrera, no sin antes ser grabados por testigos que estaban en la zona. La vida de los chicos no corre peligro.