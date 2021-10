Ermitas Suárez, pionera de las mujeres rurales al volante de su camión: "Siempre fui dueña de lo que hice"

Rois es un municipio de A Coruña que no llega a los 5.000 habitantes y es eminentemente rural. Fueron pioneros en Galicia en formar una asociación de mujeres rurales. Fue en 1986, en la parroquia de Urdilde. Mª Teresa Martínez, su presidenta, destaca el cambio que supuso para muchas la creación de esta entidad. “Pasaron de estar encerradas en las aldeas a poder salir de viaje y reunirse”. Una de las fundadoras, Mª Elvira Iglesias, sonríe al recordar lo bien que lo pasaban: “Hacíamos excursiones, había cursos de muchas cosas y sobre todo, salíamos, que en aquella época no podíamos salir a ningún sitio”.

Porque el mundo de la mujer rural entonces suponía mucho trabajo, poco ocio y vida social muy escasa. Reconocen que no fue fácil y que, al principio, fueron criticadas. “Pero eso no les impidió a esas mujeres, que no sabían más que trabajar y trabajar, salir de su mundo”, cuenta María Boullón, de la asociación de Ermedelo.