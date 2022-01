Lolita, la peregrina de 90 años que va a por su cuarto Camino de Santiago: “Me niego a aferrarme al sofá”

La edad es, para ella, simplemente una cifra. A sus 90 años, Dolores Barro no se pone límites. Es habitual verla conduciendo su coche por las calles de Viveiro (Lugo), donde vive. También, tomando café con sus amigas o caminando con sus zapatillas deportivas por el pueblo. Anda mucho, todos los días. Por eso, no le asusta el reto que tiene entre manos: hacer su cuarto Camino de Santiago .

Lolita, como es conocida en esta localidad lucense, iniciará el peregrinaje hacia la capital gallega este sábado, 22 de enero. Hará una etapa al mes del Camino Primitivo hasta conseguir su Compostela. Su objetivo es completar toda la ruta a pie . “Mi sobrina me dice que estoy loca”, bromea. Pero ella se ve con fuerza y con energía para poder completar la aventura.

Lolita será la persona más veterana que participe en la caminata. Le lleva 16 años a la segunda más mayor. “Estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo... ¿Y si fracaso y no llego? ”, se pregunta ahora, a sabiendas de que su aventura ha suscitado la admiración de sus vecinos. “Yo lo voy a intentar”, dice. “Y si no, llevamos un coche escoba detrás”, añade.

Lolita y el resto de peregrinos empezarán fuerte. La primera etapa es de 18 kilómetros. Es el triple de lo que esta valiente vecina de Viveiro suele caminar en un día. “No es que me guste mucho andar, pero me obligo a salir de casa todos los días para hacerlo. Me niego a aferrarme al sofá”, sostiene.