No toquen a Doqui, que muerde: aviso a los bañistas que se acercan a la foca en Galicia

Los especialistas advierten que esta foca, como animal salvaje que es, no es inofensiva. Si se le molesta, puede atacar con sus dientes. Por eso, nadie debe aproximarse a ella o acosarla. Y mucho menos, tocarla. “Es necesario ser respetuosos con su presencia, dejarle la máxima tranquilidad, no acercarse a ella, llevar atados los perros y no divulgar su situación exacta para evitar un efecto llamada”, dicen.