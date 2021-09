Dos años de cárcel por extorsionar con su orientación sexual a un joven que se suicidó

Con el temor de que el extorsionador cumpliera sus amenazas, la víctima realizó el pago el 7 de octubre de 2019. Ingresó el dinero en una cuenta de la que era titular el condenado. Sin embargo, este continuó chantajeando a la víctima para que le entregase más dinero a cambio de no revelar su orientación sexual. “¿Tú quieres que me olvide de ti y no le diga a nadie que eres gay?... A mí nadie me vacila. Pues ahora ya veremos. Me voy a chivar a toda Coruña”, le escribió. “¿Qué estarías dispuesto a dar para ganarte tu silencio?, le preguntó.

La víctima le dijo al extorsionado que no tenía la cantidad de dinero que le pedía. “Si no te hablo más, me maté. No aguanto más”, le contestó. A pesar de ello, el ahora condenado siguió amenazándolo. “Mira, a mí chantajes emocionales no. Conmigo eso no funciona. Yo ya te dije lo que hay. Yo paciencia poca, ya lo digo. O si no dime cuánto puedes y me lo pienso”. Tras responderle la víctima que cobraría en tres semanas, este le respondió: “No voy a esperar”.