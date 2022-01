Enfermeros jubilados refuerzan la sanidad gallega mientras los eventuales critican que haya profesionales sin contrato

Ahora, la Xunta también está reclutando enfermeros y enfermeras jubiladas. En el área sanitaria de Vigo se han ofrecido unos 25 profesionales y este lunes han comenzado a trabajar seis. Encontramos a algunos de ellos en el recinto de vacunación del IFEVI. “Hace un mes y pico que me jubilé. Tenía bastantes ganas de descansar porque estaba bastante agobiada en un centro de salud, pero viendo la necesidad de personal, aquí estoy ”, cuenta Inma Comesaña, de 65 años.

Amparo Bolado también se jubiló recientemente, hace solo cinco meses. “Casi aún no tengo conciencia de la jubilación. Vuelvo por el hecho de necesitar manos. Los contagios se han desbordado y hay muchísimo personal que está de baja y la situación realmente es catastrófica y desesperada en los centros de salud”, reconoce.

Su compañero Moncho Orellas, que está vacunando a solo unos puestos de ella, coincide en la situación crítica de falta de profesionales, y asegura que no tienen ningún problema en adaptarse al trabajo: “En estas fechas el incremento es muy grande, con la nueva cepa la situación está bastante mal. Es coger un poco la rutina, pero sin problema ninguno”.

Critican que muchos de ellos llevan años con contratos de días sueltos o de semanas y ahora se están ofreciendo contratos de tres meses a jubilados: "El enfado se acentúa al saber que hay gente en la lista que no tiene contrato actualmente, viendo con incredulidad cómo se les oferta un vínculo de tres meses de duración a personal inactivo mientras nosotros estamos en casa a la espera de una llamada de contratación".

Entre los profesionales jubilados que se han incorporado a trabajar aclaran que ellos pensaban que se habían agotado las listas de sustitución. “Hay muchos profesionales que tienen que descansar, guardar cuarentena… y se agotaron las listas. Fue lo primero que pregunté, si había listas de reposición. Como no había de enfermería, entonces acepté, si no no lo hubiera hecho”, asegura Luis Carregal.