Enfermos de esclerosis múltiple de Santiago descubren el croquet como un gran aliado contra su enfermedad

“Estoy muy contenta, nunca había jugado y es genial”, afirma Margarita Sanmartín. Tiene 67 años y le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 30. Tiene momentos mejores y otros, cuando tiene algún brote, en los que está más limitada, pero tiene claro que el secreto es no parar. “Tengo mis limitaciones, pero no puedes pensar en ellas, hay que mirar para delante. Ando mal, tengo mucha inestabilidad, me caí cientos de veces, literalmente. Pero ya aprendí la técnica para caer bien”. Para esas caídas que suelen sufrir los enfermos de esclerosis el campo de croquet es un buen amortiguador. “Es una alfombra de césped, allí no te haces daño al caer”, asegura Margarita.