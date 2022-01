Andrea Tomé, la novelista de los adolescentes: “La lectura no se fomenta haciendo leer 'El Quijote' a los jóvenes”

Esta escritora de Ferrol ha publicado siete libros en los que reivindica el derecho a hablar sin tapujos de temas tabú

En sus historias trata el suicidio, el acoso escolar, los abusos o la anorexia, enfermedad que ella sufrió

Su última novela es 'La chica de hielo', donde aborda los abusos sexuales en el deporte

Andrea Tomé (Ferrol, 1994) le cogió el gusto a escribir novelas en 2014 y, desde entonces, no ha parado. Ha publicado siete, una por año. Su enorme capacidad para tratar sin cortapisas temas tabú, como el suicidio o los abusos sexuales, la han convertido en una de las escritoras más seguidas de la literatura juvenil española.

Fue su propia experiencia con la anorexia cuando tenía 16 años la que le llevó a escribir. El libro, titulado Corazón de mariposa, fue un éxito. Con él ganó la segunda edición del premio literario La Caixa/Plataforma Neo. Desde entonces, escribe sobre adolescentes y para adolescentes. Trata temas que a ella le hubiese gustado leer cuando estaba en el instituto.

Tras estudiar Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Santiago de Compostela, en 2017 decidió marcharse a Londres (Reino Unido) para estudiar un máster en Edición. Y ya no volvió. Encontró trabajo en una editorial. Allí vive y allí se pasa el día rodeada de libros.

Pregunta: ¿Se puede ser escritora sin ser una gran lectora?

Respuesta: En mi caso, en mi familia siempre hemos sido muy lectores. La literatura siempre ha formado parte de mi vida. De niña ya me gustaba leer y empecé a escribir en el colegio, donde hacían todos los años un concurso de cuentos en gallego. Ahí fue cuando me di cuenta de que, además de leer, también me gustaba mucho escribir.

P: ¿Hay algún libro que haya marcado tu infancia?

R: Hay un libro que para mí era muy especial. Se titula El proyecto Lottie. Es de Jacqueline Wilson. Me gustaba porque yo vengo de una familia monoparental y era la primera vez que había visto esa situación tratada de una forma positiva y normal, no como un drama. Me sentí reflejada en él porque cuando era pequeña mi madre se quedó sin trabajo y estuvo muchos años en el paro, pasando dificultades económicas, algo que también ocurría en la historia. Fue un libro que me ayudó mucho cuando tenía 8 o 9 años.

P: Tu primer libro, Corazón de mariposa (2014), habla sobre la anorexia. ¿Qué te llevó a abordar este tema?

R: Lo escribí cuando tenía 17 años para un concurso. Yo en aquel momento tenía anorexia y no había visto esa realidad representada de una manera que a mí me pareciese realista. Me parecía que los libros que había leído sobre esta enfermedad estaban escritos por personas que no habían pasado por ello. Entonces lo que yo quise mostrar es lo que realmente supone tener un trastorno de la alimentación.

P: ¿Y escribir ese libro te ayudó a superar la enfermedad?

R: No es que me ayudase, porque los trastornos relacionados con la alimentación son muy complejos y siempre, aún después de recuperarte, dejan cicatriz. Es una dificultad a la que vas a tener que enfrentarte toda tu vida. Pero sí fue muy catártico y terapéutico compartir lo que me había pasado y, sobre todo, ver que hay gente a la que has podido ayudar con lo que escribes.

P: En tus libros tratas temas espinosos como los abusos sexuales o enfermedades mentales e, incluso, llegas a introducir personajes con dolencias terminales. ¿Te han escrito lectores que se han sentido identificados con tus libros?

R: Sí, con Corazón de mariposa me llegaron muchos mensajes de lectores que también habían pasado por un trastorno de la alimentación y que me daban las gracias por hablar de ello. También es algo que me está pasando ahora con el último libro que he publicado, La chica de hielo, que trata sobre los abusos sexuales en el deporte. Me están llegando mensajes de lectoras que me dan las gracias por visibilizar ese tema y no callar esa realidad.

P: ¿Por qué decidiste tratar el tema de los abusos sexuales?

R: Es un tema que quería abordar desde hace tiempo, pero quería dar con la historia precisa para contarlo desde el máximo respeto. Empecé a escribir la novela cuando en 2019 empezaron a salir todas las noticias de abusos sexuales en la gimnasia y en el patinaje sobre hielo, que son los dos deportes que más sigo. En ese momento sentí la urgencia de hablar sobre ello.

P: Hablas sobre el acoso escolar, sobre el suicidio… ¿Por qué te interesa hablar de estos temas?

R: Yo cuando escribo pienso en mi yo adolescente. Una cosa que echaba de menos cuando era adolescente era que en los libros no se reflejaba toda la realidad. Había temas que no se trataban porque se pensaba que un adolescente no los iba a comprender, cuando sí son cosas que les pasan a los adolescentes. Yo cuando tenía 16 años conocí a chicos con problemas que les llevaban a pensar en el suicidio, conocí a personas con enfermedades mentales… Son temas que los adolescentes también experimentan y no les hacemos ningún favor tratándolos como si fueran niños, porque no lo son. A mí los libros que más me marcaron fueron, precisamente, aquellos que no tenían miedo de mostrar las partes más oscuras y duras de la realidad.

P: ¿Dónde y cuándo escribes? ¿Tienes alguna manía?

R: Para mí, el ambiente ideal para escribir es estar rodeada de gente que también está trabajando. Me concentro más y soy más productiva. Por eso, soy mucho de escribir en bibliotecas o en cafeterías. Y después… Pues hago muchos esquemas. Me gusta planificar la estructura de la historia.

P: Te diriges a un público juvenil, cuando hay estadísticas que dicen que más de la mitad de los adolescentes españoles no leen libros nunca. ¿Es rentable escribir para ellos?

R: A mí me gusta escribir mucho para ese rango de edad porque los lectores suelen ser muy apasionados, escriben muchísimo en redes, comentan los libros… Se involucran mucho en la lectura. Creo que hay muchos jóvenes que leen, pero también opino que hay un problema en la forma en la que se incentiva la lectura en los colegios. Muchas veces nos quejamos de que los jóvenes no leen porque no leen los clásicos o no les gustan las lecturas obligatorias, pero si tú nunca has leído un libro y te mandan leer El Quijote, pues normal que no vaya a ser una experiencia divertida. La lectura no se fomenta haciendo que los adolescentes lean El Quijote. Mi pasión es la lectura y cuando me mandaron leerlo en Bachillerato no lo disfruté nada. Que igual ahora con 27 años lo leo y me encanta.

P: Te lo voy a preguntar de otra manera… ¿se puede vivir de la escritura?

R: Posible es. Pero es bastante difícil, sobre todo en España, porque no tenemos un mercado muy grande. Los royalties (derechos de autor) suelen ser el 8-10% de cada libro. Entonces, a no ser que publiques mucho en un año o vendas muchos libros es difícil poder dedicarte solo a la escritura, por eso, la mayoría solemos tener otros trabajos. La escritura es como cualquier otro trabajo de autónomo, que nunca sabes cuánto vas a ganar en un mes.

P: ¿Cuál va a ser la temática de tu próximo libro?