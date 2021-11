El renacer de Manel después de pasar 35 años en coma: “Viví un viaje repentino al futuro”

Manel Monteagudo tuvo un accidente en un barco en 1979, cuando tenía 22 años

Estuvo en estado vegetativo más de tres décadas y despertó en 2014, con 58 años

En su segunda vida se dedica a la literatura y tiene en mente escribir una autobiografía

Imagine quedarse dormido en la España de finales de los 70, cuando no existían ordenadores y cuando únicamente había dos canales de televisión. Y ahora imagine despertarse, de repente, en plena era de internet y rodeado de teléfonos móviles. Pues eso es lo que le ocurrió a Manel Monteagudo (Noia, 1957). Este marinero reconvertido a escritor estuvo durante 35 años de su vida en coma después de sufrir un desgraciado accidente en un barco.

Aquello sucedió en el año 1979. Tenía entonces 22 años y toda una vida por delante. Se había formado para trabajar como electricista naval y había emigrado a Alemania para enrolarse en la marina. A principios de ese año, Manel había partido a bordo de un mercante alemán desde Bremen con destino a Irak. Allí, atracado en el puerto de la ciudad de Basora, su vida se fundió a negro.

“Me subí a una escalera y no sé cómo pasó, solo sé que me caí”, recuerda. Había decidido reparar una pieza en el buque, un proyector concretamente. No era una tarea suya, pero el compañero que debía hacerlo estaba durmiendo. La mala suerte hizo que Manel se cayese de aquella escalera, desde una altura de seis metros, golpeándose fuertemente en la cabeza.

“Y hasta ahí puedo contar porque, a partir de eso, ya no recuerdo nada”, reconoce. Ocurrió el 28 de febrero de 1979, justo el día que cumplía 22 años.

35 años ‘en blanco’ y cuidado por su novia

Lo que vino a partir de ahí lo sabe gracias a Conchi, la que entonces era su novia. Ella fue quien lo cuidó durante las más de tres décadas que estuvo en coma. Una auténtica demostración de amor.

Por ella sabe que después del accidente estuvo cuatro meses hospitalizado en Irak y que el consulado de Estados Unidos, el país que había fletado el buque, fue quien se encargó de realizar los trámites para su traslado a España. Estuvo un año y medio ingresado en el hospital Modelo de A Coruña. Luego, sin muchas expectativas de que algún día despertase, decidieron enviarlo a casa.

Su novia Conchi, que trabajaba como enfermera en Vigo (Pontevedra), fue quien se hizo cargo de él. “Yo no fui consciente de nada. Para mí esos fueron unos años en blanco. Pero ella me ha contado que le decían que al despertar, algún día, me encontraría frío”, cuenta Manel.

Pero ella siempre confió en que algún día abriría los ojos. Y el milagro, más de tres décadas después, ocurrió.

El drama de despertarse con un rostro de 58 años

Esta historia de película dio un giro radical el 15 de octubre de 2014. Ese día, Manel se despertó después de estar 35 años en coma. Lo que para su familia fue un momento de felicidad, para él fue algo dramático.

Su novia fue la primera persona que lo abrazó una vez que abrió los ojos. “Vi que una mujer con el pelo canoso se tiraba encima de mí, llorando. Tardé en darme cuenta de que era Conchi, mi novia. No la reconocía”, cuenta. En aquel entonces, Manel se pensaba que seguía en Irak, que se encontraba intubado en una habitación en aquel país y que tenía 22 años. “No era consciente de que había tenido un golpe tan grande y de que había pasado tanto tiempo”, cuenta.

Lo peor llegó cuando su pareja le puso delante un espejo y le mostró cuál era su rostro actual. “Eso para mí fue terrible. Vi a un hombre viejo, con barba y pelo blanco. No me reconocí. Solo pensaba: yo tengo 22 años y ese no puedo ser yo, ese no puedo ser yo... Me repetía insistentemente”, relata.

No solo había cambiado su aspecto. También su vida. Cuando ocurrió el accidente, con 22 años, únicamente tenía una novia. Pero ahora, además de a ella, también tenía a dos hijas, una de 20 y otra de 30 años. “Es más fácil contarlo que vivirlo”, reconoce.

Manel se derrumba al hablar de sus hijas. “Lo que más me duele es haberme perdido su infancia”, cuenta. Una infancia que ahora sí está viviendo con sus nietos. “Mira tú cómo es la vida que me desperté un 15 de octubre y el 21 de ese mismo mes nació mi primera nieta”, cuenta.

El descubrimiento de un mundo nuevo

La recuperación, después de más de tres décadas encamado, no fue nada fácil. Tuvo que volver a aprender a hablar, a andar, a comer, a leer, a escribir... “Me tuvieron que enseñar, incluso, a ir al baño. ¡Porque no sabía ir al baño!”, repite. “Un sinfín de cosas que para todo el mundo eran normales, para mí no lo eran. Nada era normal”, cuenta.

Un hombre que se había ‘dormido’ a finales de los años 70 se había despertado en pleno siglo XXI. “A la recuperación física, que fue muy dura, hay que añadirle que viví un viaje repentino al futuro. Yo no sabía lo que era internet, no había manejado un ordenador en mi vida”, cuenta. Uno de sus primeros descubrimientos fue ver que existía un artilugio llamado mando a distancia que permitía cambiar los canales de la televisión que, por cierto, ya no eran solo dos.

“Otra de las cosas que me impactó fue cuando mi mujer me compró un teléfono móvil y me explicó que con eso podría llamarla, estuviera donde estuviera. Me pareció algo tan extraordinario que me pregunté: ¿pero en qué mundo estamos? Yo me volvía loco”, relata aún sorprendido. Lo mismo le ocurrió con determinados aparatos domésticos, como el microondas. “Llevo siete años en este mundo, pero aún a día de hoy me sigo encontrando cosas que me sorprenden. Cada día es un aprendizaje”, cuenta.

Manel recuerda perfectamente la primera vez que salió a la calle. Fue en el 2016. Su mujer lo llevó a dar un paseo por Vigo en coche. “Me encontré sitios que yo recordaba con árboles, que eran fincas con pinos, llenas de edificios, convertidas en auténticas avenidas”, recuerda. Tiene anécdotas para escribir un libro.

Escritor en su segunda vida

Precisamente, escribir esa autobiografía es una de las tareas que a sus 65 años tiene pendientes. Son muchas las editoriales que se han puesto en contacto con él interesadas en publicarla.

Manel escribe mucho. “Me han quedado muchas secuelas. Me cuesta andar, me canso mucho. Pero sí puedo escribir”, comenta. Una de sus hijas le enseñó a utilizar el ordenador. “Nunca aprendí mecanografía pero, poco a poco, utilizando únicamente el dedo índice de la mano derecha, fui escribiendo poemas dedicados a mi familia”, cuenta. En la Navidad de 2015, su hija mayor lo sorprendió con un autoeditado que recogía todas aquellas piezas que había escrito.

Ahí decidió que en su segunda vida se iba a dedicar a la literatura. Actualmente escribe relatos que publica semanalmente en las redes sociales, además de poemas y prosa poética. Tiene publicados tres libros más, todos en gallego: Camiño á lagoa dos bardos (2019), Mar e Vento (2021) y De Mariño a poeta (2021). A comienzos del año que viene saldrá a la luz el quinto.