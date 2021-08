Margui, 'influencer' con enanismo: ''Las burlas de los 'haters' sobre mi estatura me hacen más fuerte''

La canaria de 22 años, afincada en Galicia, se acerca a los 3.500.000 seguidores en TikTok

Las redes son un 'hobby' para ella, aunque no descarta que puedan convertirse en un medio de vida

''Ser yo misma es mi fortaleza y ante las críticas, subo más vídeos', asegura a NIUS

''Tengo comprobado que a la gente le gusta mi positivismo, mi energía y lo que me quiero a mí misma''. Así nos explica Margui la base de su potencial para que sus perfiles en redes sociales sean cada día seguidos por más personas. Si por influencer se entiende aquella persona que posee gran habilidad para comunicar, atraer audiencia y generar contenidos constantemente, Margui es una de ellas y ha atendido a NIUS para contarnos las claves de una influencia que crece como la espuma.

Nacida en Lanzarote hace 22 años, Margui reconoce que tiene sangre gallega y también portuguesa: ''Mi madre se fue para la isla de joven y yo nací allí, pero estoy asentada en Vigo desde hace cuatro años, ya que me vine con 18''. Prefiere que nos refiramos a ella con ese sobrenombre aunque el completo sea el de Margarita Gómez. Asegura que empezó ''siendo ella misma'' en redes, y no se esperaba el auge de su proyección: ''Fue de un día para otro''.

Su perfil de TikTok suma 3.400.000 seguidores y en su cuenta de Instagram pocos faltan para los 200.000: ''Antes también utilizaba Youtube, hasta que empezaron a poner cosas negativas''. Se refiere con ello a burlas o críticas hacia su estatura. Margui padece enanismo diastrófico y nos matiza la diferencia con la acondroplasia: ''Las personas con acondroplasia tienen las piernas y los brazos bien, como una persona alta pero en bajito. En mi caso, yo no los tengo''.

Una infancia marcada por el bullying

Dedicada al sector del marketing, ahora mismo se encuentra de baja por ansiedad y depresión. Pese a todo, se muestra firme ante las críticas por su físico o su altura: ''Yo no les respondo. He sufrido bullying desde que era pequeña, me pasé toda mi vida sola y en el colegio no tenía amigos. Me da igual lo que digan, hasta me hacen más fuerte'', reconoce con rotundidad.

Es más, cuando empiezan las críticas y Margui continúa subiendo vídeos, ''a unos les gusta y a otros les asusta''. Lo que tiene claro es que ''no voy a darle a los haters lo que quieren''. Así es como se conoce a los odiadores en el universo de las redes sociales. Ante esas personas que muestran por sistema actitudes negativas u hostiles por cualquier asunto, la joven utiliza la herramienta de la indiferencia.

''No voy a darle a los 'haters' lo que quieren'', asevera Margui

Nos interesamos por la generación de ingresos en redes en su caso concreto. Nos explica que con marcas ya lleva tiempo sin trabajar: ''Era mucha publicidad a mi cuenta, yo no monetizo tanto y como para mí esto es un hobby, más adelante ya se verá''.

Lo que hace es trabajar con agencias (tres actualmente) que representan a cantantes. Ninguna es de España, en su mayoría están en Colombia, México o Miami: ''Si Maluma saca una canción nueva, el cantante le paga a la agencia y ellos nos pagan a nosotros para que hagamos publicidad de la canción'', ejemplifica Margui.

Es consciente de que el tema de su estatura es uno de los atractivos de su perfil, ''para bien y para mal'', pero la influencer también tiene anécdotas cuando sube contenidos con su actual novia: ''Hay gente que me pregunta: '¿Cómo puede ser que tengas pareja estando así y yo, que no estoy así, no consigo a nadie que me quiera?''. Margui no tiene que pensar respuesta, ni tampoco escribirla: ''Hay personas que también se fijan en el corazón y en la personalidad''.

Busca siempre el lado positivo

Las cuestiones del corazón y otras muchas más hacen que Margui no se plantee ni moverse de Galicia, ''y además ahora está aprendiendo a falar galego''. Antes de ser conocida en redes, también pudimos verla en el programa Cámbiame de Telecinco: ''Luego contactaron conmigo para otro programa de cocina, pero ahí no me veía. Mis aficiones son cantar, viajar y la fotografía'', asevera la joven, que en noviembre cumplirá los 23.

De su faceta como influencer, Margui prefiere quedarse siempre con la parte positiva pero tiene consejo para quien quiera iniciarse en este mundo no siempre agradecido. Apuesta por ser un poco egoísta sin fiarse de otras personas: ''Cuando empieces a crecer, todo aquel que quiera crecer más te va a contactar para aprovecharse. Yo he subido solita, sin colaboraciones con ningún otro u otra influencer'', dice.

Todos tenemos que avanzar por nosotros mismos