Las gallegas Tanxugueiras, las favoritas de los fans españoles para ir a Eurovisión: "Nos pilló desprevenidas"

Que hayan ganado el apoyo de los eurofans no significa que vayan a representar finalmente a España en Eurovisión. El resultado de este sondeo no es vinculante y la canción española se elegirá en el Festival de Benidorm . Pero esta encuesta da una idea de los gustos de los seguidores del concurso.

El sistema de votación era abierto, es decir, ellas no se presentaron como candidatas, de hecho, su victoria les ha cogido totalmente por sorpresa. “No teníamos ni idea de que existieran estas encuestas. Empezamos a ver que nos etiquetaban en todos los lados y no entendíamos nada. Y miramos qué era”, reconoce Sabela.

Todavía no tienen claro si esta victoria las animará a presentarse a la preselección oficial para escoger la canción que representará a España en Eurovisión. “Aún no sabemos. Estamos a tope, aún no paramos de girar con el disco anterior y estamos ya con el siguiente disco. Nos pilló de sorpresa y no sabemos qué queremos hacer”, aclara Sabela.