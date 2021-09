Se examina de una oposición en el hospital tras dar a luz: “A pesar de todo, me salió bastante bien”

Salía de cuentas a principios de octubre, pero el parto se adelantó

Noelia Dopazo hizo en el hospital de Ourense el examen para optar a una plaza de traumatología

Nunca pensó que opositaría en bata, camisón y zapatillas. Pero Noelia Dopazo tuvo que realizar el examen para las oferta pública de empleo del Sergas (Servicio Galego de Saúde) desde la habitación del hospital de Ourense donde poco antes había dado a luz.

Salía de cuentas el tres de octubre, solo una semana después de la fecha fijada para el examen, el 25 de septiembre. “A principios de verano ya nos adelantaron cuándo serían las fechas previstas para nuestra especialidad. Así que sabía que iba a estar cerca”, explica Noelia. Toda una complicación, añadir a la presión de una oposición, que te coincida con la fecha de parto. Pero ella decidió tomárselo con filosofía. “Traté de afrontarlo de la mejor manera posible. No queda otra. No puedes cambiar la fecha del examen ni la del parto, así que decidí aceptarlo cuanto antes”.

Todo estaba ya organizado. Quince días antes había advertido a la organización de que podía dar a luz, por lo que se habían hecho todos los trámites para realizar el examen desde el hospital. “Mis ginecólogos me dijeron que me ingresarían unos días antes de salir de cuentas, para no estar en el recinto de la oposición y ponerme allí de parto”, cuenta Noelia.

Los últimos días no fueron fáciles. “Fueron momentos de mucho estrés, intentaba no pensarlo demasiado. No me planteaba que se pudiera adelantar, por autoprotección, para concentrarme y poder estudiar”, relata. Pero Liam, que así se llama el niño, decidió que no quería esperar tanto. El miércoles por la noche Noelia se puso de parto, ingresó en el CHUO (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense) y el jueves dio a luz.

Tuvo un día para recuperarse

Los días previos al examen suelen ser para repasar e intentar tomarse las cosas con tranquilidad. Pero Noelia estuvo bastante ocupada pendiente de las contracciones y todo lo que implica traer a un niño al mundo. A pesar de todo, respiró tranquila tras dar a luz, porque lo que más temía era ponerse de parto el mismo día del examen. “Eso sería lo peor de todo, ahí sí que no habría nada que hacer y perdería mi oportunidad”.

Afortunadamente, el parto fue rápido y todo salió bien, porque en poco más de 24 horas tenía que enfrentarse al examen. “Fue todo estupendo y me encontraba bastante bien para ser dos días después de dar a luz. Lo hice bastante a gusto y me salió bien”, admite.

"Preferí que el niño estuviera en otra habitación con su padre, si no no me iba a concentrar"

El sábado a las 9:00 horas, mientras el resto de opositores accedían al Recinto de la Feira Internacional de Galicia, en Silleda, donde se celebrara la prueba, un responsable del área sanitaria de Ourense entraba en su habitación con el examen. Media hora después, inmediatamente después de entregar las preguntas al resto de aspirantes, Noelia comenzó la prueba. “Me ofrecieron que se quedara el niño conmigo, pero preferí que se fuera a otra habitación con mi marido. Porque con él allí no me iba a poder concentrar lo más mínimo. Aún así es complicado, porque estás pensando en él. Además, le doy lactancia materna y pensaba si tendría hambre. Pero intentas rechazar esos pensamientos”, relata.

Espera que traiga un pan bajo el brazo

Noelia tiene 34 años y es madre de otro hijo de dos años. Entre eso y su embarazo no pudo preparar las oposiciones en las mejores circunstancias. Por eso valora muy positivamente cómo le salió. “Para lo que pude preparar estoy muy satisfecha. La situación es la que es, hice lo que pude sacando tiempo de aquí y de allá”, reconoce.

Trabaja como traumatóloga en el mismo hospital en el que dio a luz. Acabó su residencia en diciembre de 2019, así que apenas tiene puntos por experiencia laboral. Por eso no cuenta con que con esta oposición pueda lograr una plaza, pero sí espera quedar en buen lugar. “Por muy bien que me haya salido el examen hay mucha gente que me gana en puntos, porque lleva años trabajando. Pero me cuenta para las listas de contratación. Así que espero estar un un buen puesto”, comenta esperanzada.