La familia de Déborah exige que declare el principal sospechoso o que se archive el caso y se acabe “el paripé”

La familia de Déborah Fernández-Cervera no deja de luchar para que se haga justicia y el responsable de su muerte pague. Este jueves ha lanzado un ultimátum al Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, que instruye la causa sobre el asesinato de la joven. Según ha revelado su abogado, han remitido a la sala que lleva la investigación un escrito en el que piden que se llame a declarar a quien consideran el principal sospechoso del crimen y que en caso de no aceptarlo se archive el procedimiento y se acabe con el “paripé”.

La familia asegura que está harta del “paripé” de la investigación. «Que la Fiscalía y el juzgado dejen de hacer el paripé y pongan las cartas sobre la mesa. Que la Fiscalía pida el archivo y no se llame como investigado a nadie a pesar de que lo pidieron tres atestados policiales sobre una persona con bastantes indicios de participar en la desaparición y muerte de Déborah», ha dicho Ramón Amoedo,

El abogado ha explicado que no se llama al principal sospechoso como testigo “porque hay muchos indicios contra él” y le crearía indefensión. Pero tampoco lo hacen como investigado porque “no hay pruebas suficientes”.

Amoedo ha resaltado que si no fuera sospechoso “¿por qué la Policía ha inspeccionado su coche en 2021, un arcón congelador y cierta ropa de cama que fue de su propiedad?". El letrado ha afirmado que “si reabrieron el caso para lavar conciencias no lo han logrado, y si quieren cerrarlo el 30 de abril de 2022 por prescripción del delito, ciérrenlo ya. No vamos a permitir una segunda muerte de Déborah", ha sentenciado el abogado.