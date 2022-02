Familiares de las víctimas del naufragio denuncian que les obligaron a faenar “a pesar del mal tiempo”

"La pregunta que me hago yo es cómo es posible que ese patrón haya estado trabajando con ese temporal". Son las palabras de Pablo More, hermano y tío de tres de los tripulantes del 'Villa de Pitanxo'. Al igual que él, varios familiares de los naufragados en Canadá han pedido este miércoles que se investigue "a fondo" por qué los marineros estaban trabajando en el momento que ocurrió la tragedia, pese al mal tiempo reinante.

Pablo es hermano del peruano Daniel More y tío de Diego Andrés More y Edwin Andrés Salinas. Daniel y Diegos forman parte de los nueve fallecidos que se han podido confirmar hasta ahora. Edwin es uno de los doce marineros que siguen en paradero desconocido.

Y es que en sus declaraciones, ha apuntado hacia el patrón del barco, Juan Padín, uno de los tres supervivientes . Según Pablo, no era la primera vez que decidía seguir operando pese a las condiciones meteorológicas. Ha explicado que horas antes de lo sucedido su hermano le comentó que hacía "muy mal tiempo" pero que tenían que trabajar . "Ya sabes cómo es este patrón. Ya te comenté cómo es', me dijo mi hermano", ha subrayado.

"Por qué han tenido que trabajar con semejante temporal. No es justo. Siempre lo hace así. No es la primera vez. Tantas familias de luto y él sabemos cómo está. Por eso quiero que se aclaren bien las cosas", ha dicho. Ha insistido en que lo que quiere la familia es que "se investigue a fondo". "Si hay alguna responsabilidad, que lo asuma él personalmente", ha añadido sobre Padín.

La mujer de Daniel More, Sonia Saldaña, ha mostrado asimismo su dolor. "Estamos destrozados. Aun no asimilamos lo que estamos viviendo. No hay palabras. Tenemos dos hijos de 18 y de 9 años. Ellos también están destrozados. Están muy mal", ha lamentado.