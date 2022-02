Los familiares del Villa de Pitanxo piden que se retome la búsqueda: “¡No se les puede abandonar así!”

María José de Pazo es hija de Francisco, de 69 años. El jefe de máquinas del buque es uno de los que continúa desaparecido. “No es excusa decir que no están vivos. Desgraciadamente lo sabemos, pero no se les puede abandonar así”, denuncia. Asegura que se va a presentar ante el ministro Planas, que este jueves visita Vigo y Marín, para pedirle a él y al resto de autoridades que no se abandone la búsqueda. “Le diré que primero tienen que informar y segundo, hacer presión. Si Canadá no quiere poner los medios, tenemos Armadas y convenios internacionales de amparo. Son doce personas que no merecen que los dejemos tirados”.