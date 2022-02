Las familias del Villa de Pitanxo imploran en una carta al presidente Sánchez que se siga buscando

Las familias no entienden por qué los efectivos de Salvamento Marítimo de Canadá no han retomado las tareas de búsqueda cuando el tiempo ya lo permite. “No comprendemos cómo los buques pesqueros están faenando estos días en esa zona y los buques de Salvamento Marítimo de Canadá no han salido a la búsqueda, después del supuesto compromiso adquirido con el Gobierno de España”.