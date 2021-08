Felipe, 40 años, medio mes en la UCI covid: “Con esta edad te crees Superman, pero no lo eres”

Estuvo 16 días intubado y en coma inducido en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, donde sigue ingresado

No tenía patologías previas, pero acabó en críticos con una neumonía bilateral: “Tuvieron que reanimarme dos veces”

Quiere que su caso sirva para concienciar: “He conseguido que un amigo que no se quería vacunar, ahora quiera hacerlo”

Las alucinaciones que experimentan pacientes de covid le llevaron a pensar que se encontraba secuestrado en un hotel de lujo de Italia. “Me veía desde fuera, en una cama, atado de cuello, manos y brazos”, cuenta Felipe Adrián a NIUS. Pero la realidad era todavía más cruda que la de su visión alucinógena. Estaba en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, intubado y con su madre rezando desde el otro lado del cristal para que se aferrase a la vida. “Tuvieron que reanimarme dos veces. Estuve a punto de irme al otro barrio”, explica.

El de Felipe es el caso de persona joven –tiene 40 años recién cumplidos-, sin patologías previas que ingresa en un hospital a las puertas de recibir la ansiada vacuna contra el coronavirus. A él le quedaban solo cuatro días para recibir el antídoto cuando, con un profundo malestar y falta de aire, llegó al hospital de Ourense. Tenía una neumonía bilateral provocada por el covid.

No duró ni una hora en planta. “El tiempo que me llevó tomarme un yogurt y una pera”, recuerda. Le llevaron a la UCI porque saturaba muy poco oxígeno. Lo que vino a partir de ese 23 de julio fue algo que él recuerda como si fuera una película de terror. “Estuve 16 días intubado y en coma inducido. La primera noche tuve alucinaciones y, por eso, tuvieron que atarme. Sentía que estaba como en Halloween, los enfermeros eran la Familia Adams. Quería arrancarme la lengua de lo mal que me encontraba”, relata.

Felipe nos cuenta por teléfono el infierno que vivió. Ya está fuera de la UCI. Lleva cuatro días en la planta covid del hospital de Ourense. “Si me cuentan esto hace un mes, no me lo hubiera creído. Con la edad que tienes te crees Superman, pero no lo eres”, dice.

Insiste en que siempre se ha cuidado mucho, además de haber practicado varios deportes. “De esto nadie está exento. Por mucho que te cuides, lo puedes coger. Yo me he estado cuidando al máximo durante esta pandemia. Tenía un miedo terrible de contagiar a mis padres y a mi abuela, a que me quedase ese cargo de conciencia toda la vida. Pero mira dónde estoy”, prosigue. Felipe, nacido en Madrid y con un negocio vinculado al ocio nocturno en la capital, vivió allí, en un piso de 30 metros cuadrados, el confinamiento. Luego decidió trasladarse a la casa familiar que sus padres tienen en Ourense, donde ha estado hasta ahora.

Hoy le han quitado el oxígeno. Y ha dado otro paso, muy grande. Ha conseguido ir al baño, ducharse y volver a la cama. Él solo. Sin ayuda de nadie. Hasta ahora no había sido capaz de hacerlo. Quiere que su historia sirva para concienciar. “Le pido a todo el mundo que se cuide, de verdad, esto es muy fastidiado”, dice. “Si algo ha tenido esto de bueno es que he conseguido que un amigo se quiera vacunar cuando no quería hacerlo. Después de ver lo que me ha pasado a mí, ha pedido cita para ponerse la vacuna”, añade.