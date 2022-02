Fernando González, desaparecido, faenaba por primera vez en Terranova con el Villa de Pitanxo

Con 53 años, era su primera marea en Terranova. La anterior fue en Malvinas, con la misma compañía. "Conozco la estructura del barco, sé donde trabajaba, en el fondo del todo, trabajando es muy complicado salir si fue por un golpe de mar", ha lamentado su hijo, quien ha pedido que "se aclare la situación": "No por mí, por el resto de mi familia y por tener un porqué, no por venganza, sino para que no vuelva a pasar".