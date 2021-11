Los Franco recurren el archivo de la causa contra los activistas que accedieron al Pazo de Meirás

El colectivo califica el paso dado por la familia Franco como "un esperpento más". "Los herederos del franquismo siguen en su obsesión de intentar amedrentar a los demócratas que denunciamos el expolio de la dictadura" , ha señalado el portavoz de los '19 de Meirás', Anxo Louzao. "Se lo decimos alto y claro: no les tenemos miedo y no nos van a callar", ha incidido en un comunicado difundido a los medios, en el que ensalza la acción llevada a cabo en el año 2017 "que sin duda contribuyó a poner el foco político y mediático en un símbolo del expolio franquista en Galicia como es el Pazo de Meirás".

En su resolución, la magistrada considera que "no puede atribuirse la responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado", ya que no puede determinarse "en ninguno de los investigados" la causación de daños en la cubierta y muros del inmueble. Por tanto, al no aparecer "debidamente justificada la perpetración de los delitos", así como la persona individualmente responsable de los mismos, decidió acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa frente a 17 de los investigados.