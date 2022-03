La Fundación Barrié expone en A Coruña obras textiles de artistas como Picasso, Dalí, Matisse o Warhol

Las telas han sido también en ocasiones el mejor lienzo para los artistas. Sabemos que a Picasso estampaba sus diseños en cortinas, pañuelos o vestidos , pero se negaba a hacerlo en tapicerías, porque "uno no puede sentarse en un Picasso ". Es lo que se muestra en la Fundación Barrié de A Coruña, que acoge la exposición ‘Textiles de artistas’ .

Está organizada por el Fashion and Textile Museum de Londres y ofrece un recorrido por la historia del arte del siglo XX a través de los tejidos diseñados por artistas de primera línea. Incluye ejemplos singulares que pertenecen a algunos de los principales movimientos artísticos como el fauvismo, el cubismo , la abstracción, el surrealismo y el pop art. Se pueden ver obras de artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse , Salvador Dalí , Alexander Calder, Joan Miró , Marc Chagall o Andy Warhol .

Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié, y Dennis Nothdruft, comisario de la muestra y jefe de exposiciones del Fashion and Textile Museum de Londres, han presentado este jueves, en primicia para España, la exposición producida por el museo británico fundado por la diseñadora Zandra Rhodes en 2003 y actualmente parte del Newham College of Further Education.