Galicia descarta por ahora el toque de queda, pero sí estudia nuevas restricciones de aforo

Sin embargo, Feijóo ha advertido que de continuar con esta “pésima” dinámica, no se descarta que en las próximas semanas se tengan que tomar medidas que vayan más allá de limitaciones de aforos y horarios. “Esta semana no estamos en situaciones homologables a aquellas que nos llevaron a pedir un cierre perimetral o un cierre completo de la hostelería. Pero nos preocupa el incremento de contagios y no se descarta que en las próximas semanas, si la situación no mejora, se tengan que realizar cierres y limitaciones que afectan a derechos y libertades”, ha dicho el mandatario.