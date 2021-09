Pese al aval del TS, Galicia no aplicará el certificado covid en la hostelería: “Lo usaremos si los contagios suben”

Además de mostrar su satisfacción por el fallo del alto tribunal, Feijóo ha explicado a los medios que dicho certificado no se va a usar de momento en Galicia . La situación epidemiológica ha mejorado y, por eso, cree que ahora mismo no es necesario solicitarlo para acceder a los bares y restaurantes de la comunidad. Sin embargo, no lo descarta decretar su obligatoriedad de nuevo si las cosas se complican. “Aplicaremos esa sentencia en el caso de que vuelvan a subir los índices de contagio”, ha dicho el mandatario gallego.

Para Núñez Feijóo, el Tribunal Supremo no solo da la razón a los que creyeron que el certificado covid "no solo sirve para subir a un avión", si no que demuestra que el Gobierno se equivocó al no aplicarlo.