"Galicia profunda": el "argumento peregrino" de una jueza para retirar la custodia de un niño y que viva en Marbella

Su alcaldesa, María Inés Monteagudo, no da crédito al auto de la jueza. “El argumento de que esto no es un lugar apto para que un menor se desarrolle en buenas condiciones y sea feliz me parece un argumento peregrino”, afirma. Reconoce que no tiene todos los servicios de los que se puede disfrutar en una ciudad, pero a cambio, ofrece otras cosas. “Muros es muy amable, acogedor, yo vivía en una ciudad y en cuanto tuve niños me vine para aquí porque consideré que era un entorno más adecuado para que crecieran”, asegura.