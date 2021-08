Galicia suspende la autocita por falta de vacunas y critica al Gobierno por el reparto

Las autoridades sanitarias gallegas se revuelven contra el reparto de vacunas. Galicia no recibirá ninguna de las 3.400.000 vacunas adicionales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que llegarían a España en la cumbre de presidentes de Salamanca. Así lo ha asegurado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Pedro Sánchez anunció el pasado 30 de julio la adquisición de 3.4 millones de vacunas extra de Pfizer, sumadas a las 13 millones previstas para este mes de agosto. Las autoridades sanitarias gallegas habían replanteado su calendario de vacunación, contando que de ese 'plus' les correspondería una parte. Sin embargo, denuncian desde Sanidade, a Galicia no llegará ninguna de esas dosis adicionales. “Galicia no recibirá ninguna de las dosis extra que España obtiene”, ha asegurado el titular de Sanidade.