Gema Neira, la coruñesa que convierte la basura en bancos, papeleras o tapas de alcantarilla ‘eco’

No tiene una varita mágica. Pero sí años de experiencia como diseñadora y ganas de innovar. Su trabajo consiste en convertir la basura en algo bonito. En reciclar residuos de plástico y transformarlos en elementos típicos del mobiliario urbano como bancos, jardineras, papeleras o tapas de alcantarilla.

Es en esta última planta, la de Galicimplas, situada en el municipio de As Somozas (A Coruña), donde se lleva a cabo la revolución verde. Allí reciclan todos esos plásticos. Primero los trituran, luego les separan los metales y después los convierten en piezas muy pequeñas, similares al tamaño de un pellet. Posteriormente, esos plásticos agrupados entran en una máquina extrusionadora que los funde , creando listones y planchas. Es en este proceso cuando el plástico se trasforma en un material nuevo.

Ese material nuevo que se crea a partir de plásticos ha sido bautizado como ‘one no wood’ (‘una no madera’). ¿Y por qué ha sido llamado así? Pues porque, según explica Neira, es un material que tiene todas las características de la madera pero que, a diferencia de ella, no se pudre. “Se trabaja en una carpintería, pero tiene la ventaja de que resiste a la intemperie y a la humedad”, cuenta.