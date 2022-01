Un hombre recibe una paliza en Vigo por defender a una mujer a la que habían agredido

Un hombre resultó herido tras protagonizar muy a su pesar una pelea con otro individuo. Todo sucedió en un bar de la avenida Camelias, en Vigo (Pontevedra), sobre las cuatro y media de la tarde del domingo. Según fuentes policiales, el origen del problema es una discusión a causa de un teléfono móvil entre el agresor y una mujer. Otro hombre que estaba en el establecimiento, al ver cómo la empujaba , decide interceder. “Me iba a casa y vi cómo el señor empujó a una chica que yo no conocía de nada. Le dije que no se le podía pegar a una mujer, que iba a acabar en comisaría y eso lo puso colérico. Se revolvió contra mí y buscó todas las maneras posibles para agredirme” cuenta Juan Carlos Lorenzo, la víctima.

Tras recriminarle su actitud violenta, el agresor deja a la chica y va a por Juan Carlos. “Hasta me escupió en la cara y me dijo de todo. El del bar y otra gente que había allí lo estuvieron intentando tranquilizar pero no hubo manera”, relata.

En ese momento llega una patrulla de la Policía Nacional. Dos agentes salen del coche e intentan separarlos. En los primeros momentos de confusión uno de ellos llega a golpear con la porra a Juan Carlos, ya que los policías todavía no sabían qué había sucedido. “La policía sacó las porras y nos pegó a los dos. Ya le dije al agente que había sido yo quien les había llamado. Me dijo que él no sabía quién era el agresor’”. Una mujer, que había presenciado toda la escena, rápidamente se acerca y sale en defensa de Juan Carlos. Tal y como puede apreciarse en el vídeo le dice al policía: “Este no, este no”.