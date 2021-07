Una guía ayuda a los hosteleros a tener claras las medidas a cumplir en los locales del sector

La guía pretende despejar dudas, o al menos que tengan claros cuales son los requisitos en la Comunidad Autónoma . ''El otro día hubo quien presentaba certificaciones de farmacias de Portugal, que aquí no son válidos. Proporcionamos a las hosteleras y hosteleros unos conocimientos mínimos , pero no se le puede pedir que esté controlando en la puerta si la serie numérica coincide o no'', cuenta Carballido.

Los profesionales reciben la guía como una herramienta útil para diferenciar los certificados que puede presentar la clientela. Las medidas adoptadas, eso sí, generan multitud de opiniones en el sector, que confían en que a medida que pase el tiempo la situación de normalice. Muchos reconocen que son muchos los clientes con la pauta de vacunación completa que enseñan su certificado sin tener que pedirlo. '' Los clientes siempre colaboran , pero da pena cuando alguno no tiene el certificado de prueba covid negativo y no le puedo dejar entrar porque pierdo un cliente'', reconoce Sheila Morales, camarera con amplia experiencia.

Rosa María es mucho más tajante. Desde la cafetería del centro de Vigo en la que trabaja, tiene claro que ''no piensa hacer de vigilante''. Siente que ya tiene suficiente atendiendo mesas para hacer lo que ella considera un trabajo casi de policía. ''He tenido malas experiencias con clientes que me han recriminado esa acción. Me han dicho que no soy nadie para pedirle esos datos personales y por eso no voy a exigir ningún documento para consumir en el local'', asevera.