Las Islas Cíes, entre los mejores destinos del mundo según The New York Times por su conservación del medioambiente

Muchos viajeros esperan cada año la publicación de la lista de The New York Times para incluir en sus rankings de lugares para visitar y saber cuáles serán las tendencias en viajes. Entre los últimos 52 destinos escogidos por el prestigioso diario estadounidense aparecen dos españoles, las Islas Cíes y El Hierro.

En el archipiélago se limita el número de visitantes diarios y no hay automóviles ni grandes infraestructuras. En la publicación ponen en valor “la limitación de polución lumínica”, que ha convertido a las islas en un destino Starlight. Y cómo no, recomiendan sus impresionantes playas de aguas cristalinas. Una de ellas, la de Rodas, había sido nombrada por el diario inglés The Guardian como la mejor playa del mundo en el año 2007.