Jesús Verea, médico jubilado que ha vuelto a ejercer: "Me llamaron y acepté al momento"

Galicia ha reclutado estos días a 86 médicos jubilados para ayudar en la gestión de la pandemia en unos centros de salud que se encuentran desbordados. Jesús Verea es uno de ellos. “ Llevaba seis meses jubilado y el otro día recibí la llamada del SERGAS. Me preguntaron si podía ayudar y casi ni me lo pensé, acepté y aquí estoy de nuevo”, cuenta este médico de 70 años que nos recibe en la puerta del centro de salud de Arzúa (A Coruña).

Seguramente no es la jubilación que Jesús había pensado pero tanto su familia como amigos le animaron a aceptar la propuesta. “Todos me dicen que hago bien”. Yo tenía mis cosas de ocio y otras que me satisfacen mucho en mi tiempo libre pero no podemos olvidar que estamos en una pandemia y toda ayuda es importante”, sentencia el protagonista de esta historia.