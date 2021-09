Un juez insiste en que no es delito subir a páginas porno imágenes de mujeres orinando en la calle

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Viveiro entiende que como las imágenes fueron tomadas en la vía pública no hay un delito contra la intimidad. Tampoco considera que exista un delito contra la integridad moral, porque “no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral” de la afectadas.

“Nosotras podíamos estar muy ciegas por la indignación que sentíamos y ver un delito donde no lo hay. Pero hemos tenido apoyos de todos los partidos políticos, de la Valedora do Pobo, de la Xunta de Galicia o del Observatorio contra la violencia de género”, añade.

Muchas de las mujeres que fueron grabadas están todavía afectadas psicológicamente. Para ellas fue una pesadilla cuando, casi un año después de que se celebrara la fiesta, se enteraron de que sus imágenes mientras orinaban estaban subidas en páginas porno. “Parece que en la vía pública no hay delitos. Si esto queda impune es un grave precedente. Esta gente se sentirá libre para seguir comercializando con imágenes no consentidas de mujeres”, opinan desde Bumei. “Con esta decisión te sientes vejada, humillada. No te sientes apoyada por la ley, sino desprotegida e indefensa”, protesta Mari Fraga.