La jueza ratifica la prisión provisional para los tres encarcelados por el crimen de Samuel

Los tres han comparecido por separado. La jueza les ha preguntado a los tres si querían añadir algo más a lo que ya declararon el pasado viernes . Dos de ellos han respondido que no, mientras el tercero sí ha agregado algún dato que no ha trascendido. Las actuaciones siguen bajo secreto de sumario.

La investigación, según han apuntado desde la delegación del Gobierno en Galicia, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones .

José Ramón Sierra, el abogado de uno de los detenidos, ha reclamado el levantamiento del secreto de sumario. "Las comparecencias de hoy estaban para que los detenidos fuesen interrogados, pero si no se levanta el secreto de sumario, es perder el tiempo. No podemos defendernos si no sabemos de lo que se nos acusa", ha indicado el letrado.