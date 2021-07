Julio César vigila la muralla de Lugo plasmado en un grafiti de 20 metros

A la altura del número 133 de la Ronda da Muralla, no es necesario que levantemos mucho la mirada para que un imponente Julio César nos traslade en el tiempo hasta la romana Lucus Augusti. Su imagen está plasmada sobre un muro de 20 metros de alto y otros tantos de ancho. El grafitero local Diego As es el encargado de dar color a una zona muy concurrida de Lugo: ''el estado del muro no ofrecía la mejor de las imágenes y su ubicación permite admirarlo perfectamente si paseas por la muralla'', cuenta a Nius.