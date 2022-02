El jurado declara por unanimidad a Ana Sandamil culpable del asesinato de su hija Desirée

El jurado no se mostró favorable a la concesión del indulto para Ana Sandamil ni a la suspensión de la pena privativa de libertad. Considera que la “razón más importante” por la que la acusada mató a su hija fue la intención del padre de modificar el régimen de visitas para pasar más tiempo con la menor.

Aunque el jurado popular la considera culpable, será el tribunal de la Audiencia de Lugo quien decida la pena impuesta. Tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular pidieron que sea condenada a prisión permanente revisable.

Durante una de las jornadas del juicio, la psiquiatra que trató a la madre de Desirée durante el tiempo que estuvo en el hospital antes de ingresar en prisión no llegó a decir que estuviera “totalmente” desconectada de la realidad. Afirmó que “no tenía una certeza delirante” , sino que “aceptaba que lo que pensaba podía no ser real y pertenecer solo a su imaginación».

Durante la última jornada del juicio, la acusada había hecho uso de su derecho a la última palabra. Entre lágrimas, Ana Sandamil aseguró que quería mucho a su hija y que jamás le haría daño. "Jamás actuaría así en mis plenas facultades", aseguró. La madre de Desirée insistió en que no recordaba lo ocurrido y aún no se creía que no volviera a ver a “la niña de sus ojos”.