La justicia avala despedir a una auxiliar que se negó a someterse a test de covid en un geriátrico de Pontevedra

Concretamente, la empleada no se sometió a las pruebas que se realizaban en el centro de manera semanal en 18 ocasiones , entre el 14 de julio y el 14 de octubre del año pasado. Estos test se hacían siguiendo los protocolos elaborados por las Consellerías de Sanidade y de Política Social de la Xunta de Galicia.

El fallo añade que exigir las pruebas de antígenos a un trabajador no viola su derecho al honor, su libertad ideológica, su intimidad personal o su integridad física ni tampoco resulta discriminatorio hacia sus creencias u opiniones. Así, "no existe agravio" ya que los test de detección "en absoluto resultan invasivos o contrarios a ningún derecho fundamental". Y añade que a la demandante no le asiste "la facultad de oponerse, por razones ideológicas".