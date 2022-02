La llamada de Samuel, uno de los rescatados del Villa de Pitanxo: “Tiene un pesar muy grande por los fallecidos”

Samuel era la primera vez que se embarcaba en el Villa de Pitanxo, pero no en un barco pesquero. Tenía experiencia como marinero. “Lo noté muy emocionado porque, claro, has vivido una tragedia, has superado esa tragedia pero no te puedes olvidar de todos los compañeros de trabajo y amigos que se han quedado allí. Son sentimientos encontrados”, cuenta.