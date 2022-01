Loli y la ‘niebla mental’ tras el coronavirus: “Iba al súper y me quedaba en blanco”

Visitamos en A Coruña un taller que trata a pacientes con problemas de memoria tras tener la enfermedad

Loli, de 56 años, pasó la covid de forma leve pero, después, empezó a notar que se olvidaba de las cosas

Carolina, de 38 años, se asustó al tener que rebobinar películas porque no se acordaba de cosas que acababa de ver

Azul, rosa, verde, naranja. Loli intenta reproducir la secuencia de colores que le acaban de mostrar. Ahora es capaz de hacerlo. Hace unos meses, no. Tras pasar el coronavirus, su mente se quedaba constantemente en blanco. Esta coruñesa sufre una de las secuelas neurológicas que tienen algunos de los que han pasado la enfermedad: la conocida como ‘niebla mental’ por la Covid-19.

Loli Álvarez, de 56 años, se contagió en agosto de 2021. Los síntomas no fueron muy fuertes. Tuvo algo similar a una gripe. “Los problemas vinieron después”, cuenta. Porque una vez superada la enfermedad empezó a notar que su cerebro no funcionaba igual que antes. “Iba al supermercado y me quedaba en blanco. No me acordaba de lo que tenía que comprar”, cuenta. En trayectos más cortos, de la cocina al salón de su casa, también se le nublaba la mente. “Me levantaba a por algo y, al llegar, se me olvidaba lo que tenía que coger”, cuenta.

No fue eso, sino no recordar lo que sus hijos le contaban lo que le hizo preocuparse mucho. “Empecé a tener ansiedad cuando mis hijos me hablaban de cosas que me habían contado el día anterior y yo no las recordaba”, cuenta.

El médico le dijo entonces que poco a poco iría volviendo a ser la que era. Pero ella, no quiso quedarse de brazos cruzados y se apuntó a un taller de memoria en A Coruña.

Afecta, sobre todo, a mujeres de edad media

Loli acude a las terapias de Lémbrate, una de las tres unidades de memoria que hay en Galicia y la única en la ciudad de A Coruña. En el centro trabajan con personas sanas que quieren mantener su mente activa y también con pacientes que empiezan con enfermedades degenerativas como la demencia.

“Desde hace un año también vienen personas con alteraciones neurológicas debido a la covid persistente”, cuenta Tamara Botana, la directora del centro. Todas ellas tienen un denominador común: pasaron la enfermedad y, un tiempo después, empezaron a notar problemas de memoria, de atención o de concentración. “Son, sobre todo, mujeres de edad media, de entre 35 y 55 años”, añade.

En ese rango de edad se sitúa también Carolina Otero. Tiene 38 años y pasó la covid, con síntomas leves, en julio de 2021. “Al mes siguiente fue cuando me empecé a dar cuenta de que me faltaba concentración”, cuenta. “Estaba leyendo un libro y tenía que releerlo. Al ver una película tenía que rebobinar. Me empezaron a pasar cosas que antes no me pasaban”, cuenta. Tratando de buscar una explicación a lo que le ocurría, buscó en internet. Entonces se dio cuenta de que lo que le pasaba podía ser una secuela de la covid.

Estaba leyendo un libro y tenía que releerlo. Al ver una película tenía que rebobinar

Esa sensación de angustia y desesperación por no saber por qué tienen esos problemas de memoria y de concentración suelen ser comunes entre las personas que acuden a esta unidad. “Vienen perdidos, desesperados, porque tampoco tienen claro que esos síntomas sean por el coronavirus”, cuenta la directora del centro.