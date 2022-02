Lucía y Pepa, las niñas con síndrome de Down que doblaron a 'Valentina', ganadora de un Goya

Valentina es una niña con síndrome de Down que sueña con ser trapecista. Es la protagonista del largometraje que ha ganado el Goya a Mejor película de animación . Lucía Serén y Pepa Lockhart no son trapecistas, pero sí han cumplido su sueño, convertirse en actrices de doblaje. Le han puesto la voz a la niña que da nombre a la película.

Ellas son las verdaderas protagonistas y aseguran que están contentísimas con la experiencia. “Estoy muy orgullosa de formar parte de ese Goya” , dice Pepa. Define a Valentina como una niña ”buena, amable, habladora y extrovertida”, algo con lo que ella se identifica. Comparten con Valentina que tienen síndrome de Down y también muchos sueños. Pepa tiene 13 años y es de Santiago. Ella fue quien le puso voz a Valentina en la versión en castellano. Lucía, de 14, dobló a la protagonista en gallego.

“Mis profesores están muy orgullosos y unos compañeros de tercero me pidieron un autógrafo y fui a su clase a firmárselo. Me siento un poco famosa”, cuenta, orgullosa, Pepa. “Cuando llegué al colegio el lunes todos mis amigos me felicitaron”, relata Lucía.