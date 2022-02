Luis Torras, el pintor en activo más longevo del mundo: ''Si llego a los 110 años, yo encantado''

''La guerra me dejó baldado'', cuenta Luis sin perder el sentido del humor. Este vigués sabe de conflictos bélicos y también de pandemias. Lo escribimos en plural porque además de vivir actualmente la del coronavirus, él también fue testigo en primera persona de la pandemia de la gripe . A sus 109 años , Luis Torras puede presumir de ser el pintor en activo más longevo del mundo .

A día de hoy, Luis sigue en activo . ''Me levanto a las 07:30 y no es que sea muy temprano pero es suficiente'', cuenta entre risas. A partir de ahí, desarrolla su imaginación entre lienzos y caballetes.

No lo hace sólo. Su mujer María Jesús es a la vez su musa e inspiración. Se llevan 10 años de diferencia, ya que ella en breve cumplirá los 100 . Luis dice que su fiel compañera de vida ''lo aguanta mucho'', mientras se deshace en halagos hacia ella. ''María Jesús sabe más de pintura que muchos eruditos , y sabe preparar los potingues y todas las cosas que hago yo'', cuenta orgulloso.

No tiene un estilo ni una técnica concreta. ''Me gusta pintar de todo'', asegura Luis. Lo que tiene claro es que va a pintar siempre. La firmeza de sus palabras no dejan lugar a duda alguna porque en retirarse ni piensa.