Luna, la gata DJ que amenizó con música bacalao a sus vecinos durante 15 horas

'' Luna , la gata traviesa, cumplió tres años el pasado mayo''. Son palabras de su dueña, Yosi, que se ríe al reconocer que el cariñoso mote que le pone a su mascota ''le viene al pelo'' ahora más que nunca. Su gata común europea fue capaz de activar la minicadena de música y subir el volumen al máximo ante la sorpresa de sus vecinos, que acabaron llamando a la Policía . En su piso de la luguesa Ronda das Fontiñas, Luna no se encontraba sola. Con ella estaba Micky, otro gato de la misma raza que supera los nueve años de vida y quien sabe si pudo haber sido su cómplice en tal artiñama ahora convertida en anécdota.

La sorpresa llegó el domingo, cuando pudo leer al levantarse un whatsapp que una vecina le había enviado a la 01:00 de la madrugada. ''Vecina, está aquí la Policía porque tenéis la música muy alta e imagino que no estáis'', reza el mensaje de texto recibido en su teléfono. Automáticamente, Gonzalo llamó a los agentes para explicar lo que, según ellos intuían, había ocurrido: ''Seguramente la gata accionara la bomba de música, porque no es la primera vez que lo hace , y con la pata le subiría el volumen'', explica Yosi.

''Cuando llegamos de vuelta a Lugo a las 15:00 del mediodía, salí del coche y se oía la música. Se me caía la cara de vergüenza'', reconoce la dueña de una gata que se deshace en agradecimientos por la comprensión de sus vecinos. La familia dejó una nota en el edificio para disculparse con el resto de residentes. Con los que pudieron incluso se acercaron a hablar personalmente. ''La vecina de al lado fue un encanto. Tiene un bebé y dijo que no nos preocupásemos porque la niña había dormido estupendamente'', narra una Yosi aliviada también al saber que no constaban denuncias contra ellos.