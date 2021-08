Una madre gallega pide justicia para su hijo: “Le dieron una paliza en grupo y le destrozaron la vida”

Nacho lleva un año casi sin salir de casa. Su vida cambió de forma radical el 16 de agosto de 2020. Aquel día, decidió acudir con unos amigos a una fiesta que se celebraba en Nigrán (Pontevedra). Pero la celebración acabó de la peor manera. Un grupo de jóvenes le propinó una brutal paliza . Un año después, la vida de Nacho, de 25 años, sigue cargada de secuelas difíciles de superar. Sus agresores, en cambio, todavía no han pagado por lo que han hecho.

Pero lo peor, cuenta su madre, son las secuelas emocionales que arrastra desde entonces. “No ha podido retomar su vida de antes. Sigue de baja. No duerme por las noches, tiene pesadillas y un miedo a salir a la calle. Se pasa el día encerrado en casa”, cuenta Lupe. Tiene agorafobia y sufre ataques de pánico . “Le destrozaron la vida, apagaron la luz que desprendía”, añade esta madre.

La historia de Nacho no salió en su día a la luz. Ni Nacho ni su familia quisieron contar públicamente lo que le había sucedido. Pero algo cambió el día que Nacho vio a través de la televisión las imágenes de Samuel Luiz, el joven que recibió una paliza mortal en A Coruña, tratando de huir de sus agresores. “Él se sintió identificado. Me dijo: mamá, él está muerto. Yo estoy vivo. Él ya no puede contarlo, pero yo sí”, cuenta su madre. A través de su Instagram, Nacho hizo público un mensaje pidiendo justicia para él.