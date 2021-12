La ministra de Transportes estudiará el cese del presidente de la comisión que investigó el accidente del Alvia

En el juicio, que todavía no tiene fecha, se juzgará al maquinista y al exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como presuntos responsables de 80 homicidios y 144 delitos de lesión por imprudencia profesional grave.

"Ellos siguen con que se va a crear un nuevo organismo de investigación de accidentes, que se está mejorando la seguridad. A nosotros nos parece muy bien, pero nosotros decimos que hay un informe negro sobre blanco que dice que las investigaciones no estaban bien en Angrois; Europa ha dicho que se repita y lo que queremos es que se repita ese informe y que se aprenda de esos errores" , han reclamado.

Según la asociación, en el accidente falló la seguridad porque se desconectó el sistema de seguridad por retrasos, circunstancia que, al igual que otras, no recoge el informe de la CIAF. "El informe de la CIAF miente y dice que no fue por eso. Aquí hubo un enroque de todos los organismos, de CIAF, de Renfe, de Adif, del Gobierno e incluso de la oposición. Entonces no se quiere abrir ese melón", denuncia la plataforma.