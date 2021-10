El párroco de Momán oficia una misa en la carretera para celebrar el arreglo de los baches

Como gran cómplice han tenido a su párroco, Luis Rodríguez Patiño, que se caracteriza por no morderse la lengua. Hasta en tres ocasiones ofició misas con un altar improvisado, a pie de cuneta. La última, en 2019. Desde allí pedía la intercesión divina para que les mandara un arquitecto, pero también criticaba a políticos e instituciones por no cumplir sus compromisos. No faltó el agua bendita para bendecir los baches ni las pancartas reivindicativas.