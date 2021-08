“Solo veo oscuridad ”: Nacho rompe su silencio un año después de la agresión de una 'manada' en Nigrán

“De verdad espero que no os pase a nadie nunca porque el trauma que te crean en la cabeza es superior a cualquier cosa que conozco. Me imposibilita a la hora de hacer cualquier cosa cotidiana en mi día a día”, prosigue. Porque Nacho sufre constantes ataques de pánico y de ansiedad. Está en tratamiento psiquiátrico. “Este año prácticamente me lo he pasado en mi habitación, en mi ‘zona de confort’ o intentando hacer cualquier actividad que me mantenga la mente ocupada, siempre y cuando fuese alejado de la sociedad, ya que debido a mi hipervigilancia, ansiedad y tensión no puedo estar entre la gente”, relata.