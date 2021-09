Nieves Cabo, la primera gallega que se vacunó, recibe la tercera dosis: "Me pongo aunque sea 40"

“Me pondría una cuarta y una quinta. No tengo miedo ninguno. Me pongo aunque sea 40”, ha comentado Nieves con el desparpajo que la caracteriza. Esta mujer, residente del centro de mayores Porta do Camiño, en Santiago de Compostela (A Coruña), confiesa que se levantó esta mañana con la emoción de volver a ser vacunada. “Ayer, cuando me lo dijeron, me quedé muy contenta. Me insistieron en que tenía que volver a ser yo la primera”, confiesa. Y es que ella también la primera persona en completar la doble pauta el 17 de enero de 2021.